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Опубликовано 7 апреля 2023, 10:46
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МО РФ показало видео подготовки штурмовиков ЗВО в тыловом районе спецоперации

Штурмовики Западного военного округа (ЗВО) продолжают боевую подготовку в тыловом районе проведения спецоперации. Соответствующее видео опубликовало Министерство обороны РФ. Военнослужащие отрабатывают сценарии реального боя. В частности, они проводят штурм позиций противника с использованием тяжёлой техники. Кроме того, бойцы отрабатывают тактическую стрельбу в составе двоек, слаженную работу подразделений и оказание помощи раненым.

Штурмовики ЗВО продолжают боевую подготовку в тыловом районе проведения спецоперации. Видео © Telegram / Минобороны России

"Здесь мы отрабатываем взятие высоты. У нас расположен, говоря условно, блиндаж, который мы должны захватить. У нас работает несколько отделений. В каждом отделении — огневые группы. Огневая группа состоит из пулемётчика и гранатомётчика. Задача пулемётчика — прикрыть подход штурмовой группы, гранатомётчика — подавить огневую точку противника, а также подавить технику", — рассказал гранатомётчик штурмового отряда Александр.

На полигоне огневая и тактическая подготовка проводится ежедневно в течение нескольких часов. Это важно для того, чтобы штурмовики не теряли навыки, которые нужны для выполнения боевых задач. При этом все занятия проводятся под руководством опытных инструкторов, подчеркнули в Минобороны РФ.

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Ранее Минобороны РФ показало видео уничтожения командных пунктов ВСУ вертолётами Ми-28. В ведомстве подчеркнули, что эти летательные аппараты способны выполнять боевые задачи как днём, так и ночью.

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Telegram / Минобороны России

Никита Осипов
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