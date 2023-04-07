Ирак не пустил в воздушное пространство российский самолёт, следовавший в Египет

Ирак не пропустил в своё воздушное пространство самолёт РФ, который следовал в Египет. Об этом заявил представитель авиакомпании "Россия".

"Самолёт, выполняющий рейс FV5569 из Екатеринбурга в Шарм-эш-Шейх на воздушном судне Boeing 737 и имеющий все разрешения на полёт, без объяснения причины не был допущен в воздушное пространство Ирака", — отметил он в беседе с РИА "Новости".

Представитель "России" добавил, что лайнер сделал несколько кругов в воздушном пространстве соседнего Ирана, после чего отправился на запасной аэродром в Сочи. По его словам, ночью разрешения на полёт вновь были получены. Сотрудники авиакомпании оперативно подготовили лайнер, борт вылетел в 23:43 мск. Задержка прилёта — четыре часа.