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7 апреля, 11:16

Мурашко: Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в РФ снизилась на 10%

В России на 10% снизилась смертность из-за сердечно-сосудистых заболеваний. С таким заявлением выступил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Ситуация сегодня по сравнению с 2019 годом: на 10% ниже показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний", — сказал он на встрече с президентом страны Владимиром Путиным.

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По словам Мурашко, до этого прирост смертности был из-за ковида, который вызывал осложнения тромбофилического характера. Но на данный момент отмечается спад активности коронавирусной инфекции, поскольку врачи набрались опыта в лечении болезни, заключил министр.

Ранее Лайф писал о том, что в России за пять лет на 12,5% снизилась смертность от болезней кровеносной системы. Об этом рассказал главный внештатный специалист – кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов.

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kremlin.ru

Илья Суриков
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