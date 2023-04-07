Мурашко: Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в РФ снизилась на 10%
В России на 10% снизилась смертность из-за сердечно-сосудистых заболеваний. С таким заявлением выступил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Ситуация сегодня по сравнению с 2019 годом: на 10% ниже показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний", — сказал он на встрече с президентом страны Владимиром Путиным.
По словам Мурашко, до этого прирост смертности был из-за ковида, который вызывал осложнения тромбофилического характера. Но на данный момент отмечается спад активности коронавирусной инфекции, поскольку врачи набрались опыта в лечении болезни, заключил министр.
Ранее Лайф писал о том, что в России за пять лет на 12,5% снизилась смертность от болезней кровеносной системы. Об этом рассказал главный внештатный специалист – кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов.