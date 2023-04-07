Путин заявил о важности строительства медучреждений в новых российских регионах

" [В новых российских регионах] нужно строить новые учреждения, ремонтировать старые — [они] десятилетиями не ремонтировались", — подчеркнул он, обратив внимание на наличие оборудования, подготовку кадров и препаратов.

По словам президента, жителей ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей по мере необходимости нужно направлять и в федеральные клиники. Кроме того, глава государства затронул тему диспансеризации детей, которые проживают на новых территориях России. Мурашко подчеркнул, что в этом вопросе всё отработано. Он заметил, что тысячи детей, у которых выявили патологии, уже получают помощь.