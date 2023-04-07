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7 апреля, 11:28

Путин заявил о важности строительства медучреждений в новых российских регионах

Во вновь присоединённых регионах РФ важно строить новые и ремонтировать старые медицинские учреждения. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с министром здравоохранения Михаилом Мурашко.

"[В новых российских регионах] нужно строить новые учреждения, ремонтировать старые — [они] десятилетиями не ремонтировались", — подчеркнул он, обратив внимание на наличие оборудования, подготовку кадров и препаратов.

По словам президента, жителей ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей по мере необходимости нужно направлять и в федеральные клиники. Кроме того, глава государства затронул тему диспансеризации детей, которые проживают на новых территориях России. Мурашко подчеркнул, что в этом вопросе всё отработано. Он заметил, что тысячи детей, у которых выявили патологии, уже получают помощь.

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Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что в новых регионах за год построено 9,5 тысячи объектов. Строители работали под украинскими обстрелами.

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Kremlin.ru

Никита Осипов
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