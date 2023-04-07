Мурашко: Почти 140 медорганизаций ремонтируются в новых регионах РФ

Ремонтные работы ведутся почти в 140 медицинских организациях в республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"И по [новым] территориям ещё. Сегодня в 138 медицинских организациях ведутся ремонтные работы, идёт поставка оборудования. Практически каждая третья медицинская клиника сегодня ремонтируется или [в неё] поставляется оборудование", — сказал он.

Мурашко отметил, что сегодня стоит много задач, поэтому необходимо модернизировать систему здравоохранения. Вместе с тем важны и кадры. По словам министра, в постоянном режиме сейчас в новых российских регионах работает около 700 специалистов. Были также проведены первые циклы обучения руководителей медорганизаций.

"[Им рассказали] наши стандарты помощи, порядок оказания медицинской помощи, маршрутизацию, чтобы им было всё доступно, понятно", — отметил министр.

Кроме того, проводится диспансеризация детей из новых российских регионов, тысячи из них уже направлены на лечение выявленных патологий. По словам Мурашко, весь комплекс услуг, которые необходимы для медпомощи каждому ребёнку, полностью выстраивается применительно к конкретной ситуации.