ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 апреля 2023, 11:39
6133

ВСУ на самом кровавом направлении СВО за сутки лишились около 260 солдат

ВС РФ уничтожили около 260 военных и технику ВСУ на Донецком направлении

На Донецком направлении в ходе СВО подразделения "Южной" группировки войск уничтожили около 260 военнослужащих ВСУ. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск и огня артиллерии за сутки уничтожено три танка, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубицы "Мста-Б" и Д-20, а также около 260 украинских военнослужащих", — уточнил он.

Один человек погиб, шестеро ранены при обстреле ВСУ центра Донецка
Один человек погиб, шестеро ранены при обстреле ВСУ центра Донецка

Ранее Лайф писал, что российская оперативно-тактическая авиация в Херсонской области поразила переброшенный туда пункт одесской морской охраны. Противник потерял до 50 человек.

BannerImage

VK / Минобороны России

Илья Суриков
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar