ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

7 апреля, 11:39

ВСУ на самом кровавом направлении СВО за сутки лишились около 260 солдат

ВС РФ уничтожили около 260 военных и технику ВСУ на Донецком направлении

На Донецком направлении в ходе СВО подразделения "Южной" группировки войск уничтожили около 260 военнослужащих ВСУ. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск и огня артиллерии за сутки уничтожено три танка, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубицы "Мста-Б" и Д-20, а также около 260 украинских военнослужащих", — уточнил он.

Один человек погиб, шестеро ранены при обстреле ВСУ центра Донецка

Один человек погиб, шестеро ранены при обстреле ВСУ центра Донецка

Ранее Лайф писал, что российская оперативно-тактическая авиация в Херсонской области поразила переброшенный туда пункт одесской морской охраны. Противник потерял до 50 человек.

Обложка ©

VK / Минобороны России

Илья Суриков
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция на Украине
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Министерство Обороны РФ
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров