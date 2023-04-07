ВСУ на самом кровавом направлении СВО за сутки лишились около 260 солдат

На Донецком направлении в ходе СВО подразделения "Южной" группировки войск уничтожили около 260 военнослужащих ВСУ. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск и огня артиллерии за сутки уничтожено три танка, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубицы "Мста-Б" и Д-20, а также около 260 украинских военнослужащих", — уточнил он.