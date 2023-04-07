ВС РФ поразили командно-наблюдательный пункт теробороны ВСУ под Херсоном
Российские военные за сутки поразили командно-наблюдательный пункт подразделений теробороны Вооружённых сил Украины в Херсонской области. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе населённого пункта Новоберислав Херсонской области поражён командно-наблюдательный пункт подразделения 126-й бригады территориальной обороны [противника]", — сообщил он.
Конашенков добавил, что вблизи Ивановки ДНР и Новолюбовки ЛНР уничтожено два склада боеприпасов ВСУ.
Ранее Лайф писал, что ВС РФ уничтожили около 260 военных и технику ВСУ на Донецком направлении. Кроме того, уничтожено три танка и боевая машина пехоты.
VK / Минобороны России