ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 апреля 2023, 11:47
5083

ВС РФ поразили командно-наблюдательный пункт теробороны ВСУ под Херсоном

Российские военные за сутки поразили командно-наблюдательный пункт подразделений теробороны Вооружённых сил Украины в Херсонской области. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Новоберислав Херсонской области поражён командно-наблюдательный пункт подразделения 126-й бригады территориальной обороны [противника]", — сообщил он.

Конашенков добавил, что вблизи Ивановки ДНР и Новолюбовки ЛНР уничтожено два склада боеприпасов ВСУ.

Стало известно, где разрабатывался план приазовского наступления ВСУ
Стало известно, где разрабатывался план приазовского наступления ВСУ

Ранее Лайф писал, что ВС РФ уничтожили около 260 военных и технику ВСУ на Донецком направлении. Кроме того, уничтожено три танка и боевая машина пехоты.

BannerImage

VK / Минобороны России

Никита Осипов
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar