ВС РФ поразили командно-наблюдательный пункт теробороны ВСУ под Херсоном

Российские военные за сутки поразили командно-наблюдательный пункт подразделений теробороны Вооружённых сил Украины в Херсонской области. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Конашенков добавил, что вблизи Ивановки ДНР и Новолюбовки ЛНР уничтожено два склада боеприпасов ВСУ.

Ранее Лайф писал, что ВС РФ уничтожили около 260 военных и технику ВСУ на Донецком направлении. Кроме того, уничтожено три танка и боевая машина пехоты.