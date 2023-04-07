Синоптики разрешили столичным водителям смело менять резину на летнюю

Столичные водители могут уже в ближайшие дни сменить зимнюю резину на летнюю. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Смело можно менять резину в ближайшие выходные", — сказал метеоролог в беседе с "Интерфаксом".

По его словам, в Москве минимальные температуры фиксируются в три-четыре часа ночи, а после того, как встаёт солнце, показатели начинают повышаться.