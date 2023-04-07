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7 апреля, 12:10

Синоптики разрешили столичным водителям смело менять резину на летнюю

Вильфанд: Московские водители могут менять резину на летнюю уже в выходные

<p>Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов</p>

Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Столичные водители могут уже в ближайшие дни сменить зимнюю резину на летнюю. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Смело можно менять резину в ближайшие выходные", — сказал метеоролог в беседе с "Интерфаксом".

По его словам, в Москве минимальные температуры фиксируются в три-четыре часа ночи, а после того, как встаёт солнце, показатели начинают повышаться.

Ранее в "Автодоре" сообщили, что российским автомобилистам следует озаботиться вопросом смены зимней резины на летнюю лишь при стабилизации среднесуточной температуры на уровне более чем 7 градусов выше нуля. Там подчеркнули, что главное в данном вопросе — не торопиться.

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Иван Косицын
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