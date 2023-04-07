МО РФ узнало о тренингах по подготовке провокаций с биооружием в Варшаве
В Варшаве планируют провести специальные сборы по подготовке провокаций с биооружием. Об этом сообщил журналистам в пятницу начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов.
В ходе тренингов, намеченных на апрель, участникам будет предложено продолжить работу над закрытыми проектами на украинской территории и за её пределами. Для реализации поставленных задач будет задействован потенциал учёных-биологов не только с Украины, но и из государств Средней Азии и Закавказья, а стоит за всем этим Управление по снижению угрозы Минобороны США.
"Мы не исключаем, что под видом подобных курсов будут проводиться мероприятия по подготовке провокаций с биологическим оружием и развёртыванию информационной кампании против Российской Федерации", — сообщил Кириллов.
Ранее Лайф писал, что Следственный комитет России проверяет десять граждан Соединённых Штатов на причастность к созданию биологического оружия на территории Украины. Также изучается роль ряда должностных лиц украинского Минобороны.
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