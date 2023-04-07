В Варшаве планируют провести специальные сборы по подготовке провокаций с биооружием. Об этом сообщил журналистам в пятницу начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов.

В ходе тренингов, намеченных на апрель, участникам будет предложено продолжить работу над закрытыми проектами на украинской территории и за её пределами. Для реализации поставленных задач будет задействован потенциал учёных-биологов не только с Украины, но и из государств Средней Азии и Закавказья, а стоит за всем этим Управление по снижению угрозы Минобороны США.

"Мы не исключаем, что под видом подобных курсов будут проводиться мероприятия по подготовке провокаций с биологическим оружием и развёртыванию информационной кампании против Российской Федерации", — сообщил Кириллов.