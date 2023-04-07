Скрывающегося за границей белорусского оппозиционера Цепкало осудили на 17 лет

Белорусского оппозиционера и предпринимателя Валерия Цепкало заочно приговорили к 17 годам лишения свободы. Такое решение принял Минский областной суд. Сейчас бизнесмен находится за рубежом.

По данным информагентства БелТА, во время судебных прений гособвинитель просил назначить Цепкало наказание в виде 19 лет лишения свободы.

Уточняется, что Цепкало признали виновным в получении взятки в виде денег и других имущественных выгод для себя и близких в особо крупном размере. Кроме этого, его осудили по ряду других уголовных статей.

Оппозиционера лишили права занимать должности, которые связаны с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.