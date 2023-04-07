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7 апреля, 12:59

Скрывающегося за границей белорусского оппозиционера Цепкало осудили на 17 лет

<p>Обложка © ТАСС / AP / Alexander Zemlianichenko</p>

Обложка © ТАСС / AP / Alexander Zemlianichenko

Белорусского оппозиционера и предпринимателя Валерия Цепкало заочно приговорили к 17 годам лишения свободы. Такое решение принял Минский областной суд. Сейчас бизнесмен находится за рубежом.

По данным информагентства БелТА, во время судебных прений гособвинитель просил назначить Цепкало наказание в виде 19 лет лишения свободы.

Уточняется, что Цепкало признали виновным в получении взятки в виде денег и других имущественных выгод для себя и близких в особо крупном размере. Кроме этого, его осудили по ряду других уголовных статей.

Началась процедура передачи в Россию осуждённой в Белоруссии Софьи Сапеги

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Оппозиционера лишили права занимать должности, которые связаны с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

Ранее Лайф писал о том, что экс-кандидата в президенты Белоруссии Андрея Дмитриева приговорили к полутора годам лишения свободы за участие в несанкционированных митингах после выборов 2020 года.

Илья Суриков
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