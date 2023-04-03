Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
Регион

Уведомления отключены

3 апреля, 13:46

Началась процедура передачи в Россию осуждённой в Белоруссии Софьи Сапеги

Адвокат Гашинский сообщил о запуске процедуры передачи осуждённой в Белоруссии россиянки Сапеги в РФ

<p>Софья Сапега. Обложка © ТАСС / Щеглов Леонид</p>

Софья Сапега. Обложка © ТАСС / Щеглов Леонид

Запущена процедура передачи в РФ россиянки Софьи Сапеги, которую приговорили в Белоруссии к шести годам лишения свободы. Об этом сообщил адвокат Антон Гашинский.

"Конечно [запущена]", — цитирует юриста ТАСС.

Россиянку Сапегу внесли в Белоруссии в список причастных к терроризму

Россиянку Сапегу внесли в Белоруссии в список причастных к терроризму

При этом Гашинский отказался отвечать на вопрос о сроках передачи осуждённой.

Напомним, Софью Сапегу задержали в Минске вместе с сооснователем телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем в мае 2021 года. Спустя год россиянку приговорили к шести годам колонии по обвинению в разжигании розни и других преступлениях. Позже Сапега обратилась к Александру Лукашенко с просьбой о помиловании, но ей отказали из-за недостаточного количества критериев. В конце марта появилась информация, что российские дипломаты продолжают работать по делу Сапеги и ожидают очередной встречи с ней. Также некоторые СМИ со ссылкой на Гашинского сообщили, что в скором времени Сапега вернёться на родину, где ей предстоит отбывать оставшуюся часть наказания.

Никита Никонов
  • Новости
  • Белоруссия
  • Роман Протасевич
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров