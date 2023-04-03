Началась процедура передачи в Россию осуждённой в Белоруссии Софьи Сапеги
Адвокат Гашинский сообщил о запуске процедуры передачи осуждённой в Белоруссии россиянки Сапеги в РФ
Софья Сапега. Обложка © ТАСС / Щеглов Леонид
Запущена процедура передачи в РФ россиянки Софьи Сапеги, которую приговорили в Белоруссии к шести годам лишения свободы. Об этом сообщил адвокат Антон Гашинский.
"Конечно [запущена]", — цитирует юриста ТАСС.
При этом Гашинский отказался отвечать на вопрос о сроках передачи осуждённой.
Напомним, Софью Сапегу задержали в Минске вместе с сооснователем телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем в мае 2021 года. Спустя год россиянку приговорили к шести годам колонии по обвинению в разжигании розни и других преступлениях. Позже Сапега обратилась к Александру Лукашенко с просьбой о помиловании, но ей отказали из-за недостаточного количества критериев. В конце марта появилась информация, что российские дипломаты продолжают работать по делу Сапеги и ожидают очередной встречи с ней. Также некоторые СМИ со ссылкой на Гашинского сообщили, что в скором времени Сапега вернёться на родину, где ей предстоит отбывать оставшуюся часть наказания.