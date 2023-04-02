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2 апреля, 12:53

Российские дипломаты ожидают встречу с осуждённой в Белоруссии Сапегой

Посольство РФ: Дипломаты работают по делу осуждённой в Белоруссии Сапеги

Пресс-секретарь Посольства России в Минске Алексей Маскалев заявил ТАСС, что российские дипломаты продолжают работать по делу осуждённой на шесть лет в Белоруссии Софьи Сапеги и ожидают очередной встречи с ней.

"Российские дипломаты находятся во взаимодействии с адвокатом и белорусской стороной. Ожидаем очередной встречи с гражданкой РФ", — заявил Маскалев.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что белорусская сторона якобы дала согласие на перевод Сапеги в Россию. Таким образом, остаток срока россиянка может отбыть на родине.

Россиянку Сапегу внесли в Белоруссии в список причастных к терроризму

Россиянку Сапегу внесли в Белоруссии в список причастных к терроризму

Напомним, Софью Сапегу задержали в Минске вместе с основателем телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем в мае 2021 года. Спустя год россиянку приговорили в Белоруссии к шести годам колонии по обвинению в разжигании розни и других преступлениях. Позже Сапега обратилась к Александру Лукашенко с просьбой о помиловании, но ей отказали из-за недостаточного количества критериев.

Обложка ©

ТАСС / Леонид Щеглов / БелТА

Наталья Исакова
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