Российские дипломаты ожидают встречу с осуждённой в Белоруссии Сапегой
Посольство РФ: Дипломаты работают по делу осуждённой в Белоруссии Сапеги
Пресс-секретарь Посольства России в Минске Алексей Маскалев заявил ТАСС, что российские дипломаты продолжают работать по делу осуждённой на шесть лет в Белоруссии Софьи Сапеги и ожидают очередной встречи с ней.
"Российские дипломаты находятся во взаимодействии с адвокатом и белорусской стороной. Ожидаем очередной встречи с гражданкой РФ", — заявил Маскалев.
Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что белорусская сторона якобы дала согласие на перевод Сапеги в Россию. Таким образом, остаток срока россиянка может отбыть на родине.
Напомним, Софью Сапегу задержали в Минске вместе с основателем телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем в мае 2021 года. Спустя год россиянку приговорили в Белоруссии к шести годам колонии по обвинению в разжигании розни и других преступлениях. Позже Сапега обратилась к Александру Лукашенко с просьбой о помиловании, но ей отказали из-за недостаточного количества критериев.
ТАСС / Леонид Щеглов / БелТА