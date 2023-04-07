Киберэксперт усомнился в непробиваемости системы защиты Пентагона

В мире не существует такой системы, которую нельзя было бы взломать, и Пентагон не исключение. Об этом в беседе с РИАМО сообщил киберэксперт Сергей Вакулин.

"Если кто-то думает, что Пентагон — какая-то система, которую невозможно взломать, то он глубоко ошибается. Не существует такой системы, которую невозможно было бы взломать", — сказал он.

Комментируя ситуацию с утечкой секретных документов по Украине, эксперт отметил, что это могло быть следствием взлома или намеренной провокации. Вакулин также рассказал, что несколько лет назад Пентагон привлекал легальных хакеров из разных стран для поиска уязвимости в их системе. Программа была размещена на площадке HackerOne.