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7 апреля, 14:07

Nike наняла трансгендера для рекламы женской одежды, но нарвалась лишь на хейт

Пользователи Сети раскритиковали решение Nike позвать трансгендера для рекламы

<p>Новое лицо компании Nike. Обложка © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / dylanmulvaney</p>

Новое лицо компании Nike. Обложка © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / dylanmulvaney

Американская компания Nike наняла трансгендера Дилана Малвани для рекламы женской спортивной одежды. Это очередное продвижение идеи толерантности встретили на Западе не совсем позитивно.

Трансгендер, которого взяли в рекламу Nike. Видео © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / dylanmulvaney

Например, британская олимпийская чемпионка по плаванию Шэрон Дэвис заявила, что сегодня к женщинам относятся с полным пренебрежением, особенно в сфере спорта, где физиология имеет огромное значение. Не понравилось решение "Найка" и пользователям "Твиттера". Такие негативные комментарии они оставили под постом Daily Mail:

"Это должно прекратиться", — написал один из пользователей.

"Это абсолютно отвратительно. На самом деле, бельмо на глазу", — добавил другой.

"Почему эти крупные бренды и правительство покровительствуют этому безумию?" — задался вопросом третий.

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Светлана Оперук
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