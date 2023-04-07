Nike наняла трансгендера для рекламы женской одежды, но нарвалась лишь на хейт

Американская компания Nike наняла трансгендера Дилана Малвани для рекламы женской спортивной одежды. Это очередное продвижение идеи толерантности встретили на Западе не совсем позитивно.

Трансгендер, которого взяли в рекламу Nike. Видео © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / dylanmulvaney

Например, британская олимпийская чемпионка по плаванию Шэрон Дэвис заявила, что сегодня к женщинам относятся с полным пренебрежением, особенно в сфере спорта, где физиология имеет огромное значение. Не понравилось решение "Найка" и пользователям "Твиттера". Такие негативные комментарии они оставили под постом Daily Mail:

"Это должно прекратиться", — написал один из пользователей.

"Это абсолютно отвратительно. На самом деле, бельмо на глазу", — добавил другой.

"Почему эти крупные бренды и правительство покровительствуют этому безумию?" — задался вопросом третий.