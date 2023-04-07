Nike наняла трансгендера для рекламы женской одежды, но нарвалась лишь на хейт
Пользователи Сети раскритиковали решение Nike позвать трансгендера для рекламы
Новое лицо компании Nike. Обложка © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / dylanmulvaney
Американская компания Nike наняла трансгендера Дилана Малвани для рекламы женской спортивной одежды. Это очередное продвижение идеи толерантности встретили на Западе не совсем позитивно.
Трансгендер, которого взяли в рекламу Nike. Видео © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / dylanmulvaney
Например, британская олимпийская чемпионка по плаванию Шэрон Дэвис заявила, что сегодня к женщинам относятся с полным пренебрежением, особенно в сфере спорта, где физиология имеет огромное значение. Не понравилось решение "Найка" и пользователям "Твиттера". Такие негативные комментарии они оставили под постом Daily Mail:
"Это должно прекратиться", — написал один из пользователей.
"Это абсолютно отвратительно. На самом деле, бельмо на глазу", — добавил другой.
"Почему эти крупные бренды и правительство покровительствуют этому безумию?" — задался вопросом третий.
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