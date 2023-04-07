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7 апреля, 13:57

КНР и Франция выступили за установление мира на Украине на принципах ООН

Китай и Франция поддерживают все усилия по установлению мира на Украине на принципах ООН и международного права. Об этом говорится в совместном заявлении двух стран, которое опубликовал Елисейский дворец по итогам переговоров французского президента Эмманюэля Макрона с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Обе стороны поддерживают все усилия по восстановлению мира на Украине на основе международного права, целей и принципов Устава ООН", — говорится в документе.

Из заявления также следует, что Париж и Пекин выступают против вооружённых нападений на гражданские ядерные объекты и поддерживают все связанные с этим усилия Международного агентства по атомной энергии на Украине.

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ТАСС / AP / Thibault Camus

Наталья Исакова
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