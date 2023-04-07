КНР и Франция выступили за установление мира на Украине на принципах ООН
Китай и Франция поддерживают все усилия по установлению мира на Украине на принципах ООН и международного права. Об этом говорится в совместном заявлении двух стран, которое опубликовал Елисейский дворец по итогам переговоров французского президента Эмманюэля Макрона с председателем КНР Си Цзиньпином.
"Обе стороны поддерживают все усилия по восстановлению мира на Украине на основе международного права, целей и принципов Устава ООН", — говорится в документе.
Из заявления также следует, что Париж и Пекин выступают против вооружённых нападений на гражданские ядерные объекты и поддерживают все связанные с этим усилия Международного агентства по атомной энергии на Украине.
Ранее издание Politico сообщило, что Макрону не удалось изменить позицию Си Цзиньпина в отношении РФ. Директор Центра геополитических исследований ИИР Дмитрий Родионов рассказал, для чего в Китай отправили президента Франции и почему на Западе победила "партия войны".
ТАСС / AP / Thibault Camus