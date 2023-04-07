Главный агроном России назвала целебную троицу растений, которые можно вырастить дома

Главный агроном России Октябрина Ганичкина в беседе с "Вечерней Москвой" назвала три растения, которые помогут сохранить красоту и здоровье. Ещё один несомненный плюс заключается в том, что их можно вырастить не только на даче, но и дома. Так, по словам эксперта, одним из таких полезных растений является розмарин.

"Если употреблять его в течение года в пищу, то можно оздоровить и омолодить организм. Он лечит различные заболевания от головы до пят. Его можно выращивать на подоконнике в горшке и в открытом грунте на огороде", — отметила Ганичкина.

Она также рекомендовала обратить внимание на шалфей. Отваром его листьев и цветов лечат ангину, респираторные заболевания: в частности, он хорошо выводит мокроту. Ещё, по словам агронома, шалфей помогает заживлять раны. Тройку лидеров полезных растений замыкает чабрец. Он отличается антисептическими свойствами, что делает его максимально полезным при простуде. Кроме того, чабрец помогает справиться с нарушениями работы ЖКТ, а отвар этого растения оказывает положительное воздействие на нервную систему.