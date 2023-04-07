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7 апреля, 14:44

В облаке VK Cloud стала доступна операционная система Astra Linux

Операционная система Astra Linux Special Edition 1.7 стала доступна на платформе VK Cloud. Пользователям облачного сервиса доступно создание виртуальных машин с предустановленной ОС.

"VK Cloud позволяет размещать системы и приложения для хранения и обработки данных платёжных карт, любых типов персональных данных, а также обеспечивающие защиту информации финансовых организаций. Теперь компании с повышенными требованиями к безопасности также смогут сочетать отказоустойчивую архитектуру VK Cloud со средствами защиты информации в ОС Astra Linux", — сказал директор по продукту VK Cloud Дмитрий Лазаренко.

В компании VK уточнили, что доступны два варианта лицензирования операционной системы — "Орёл" и "Воронеж". Первый подходит для информации, которая не требует специальных средств защиты. Вторая, наоборот, нужна для более интенсивной защиты данных.

"Российские компании могут развивать собственные IT-продукты, размещать решения на облачной платформе и быть уверенными в оперативных обновлениях ОС", — указали в VK.

Минэкономразвития и VK расширяют программу поддержки малого и среднего бизнеса

Минэкономразвития и VK расширяют программу поддержки малого и среднего бизнеса

Нововведение позволит с минимальными затратами разворачивать надёжные IT-системы, а также развивать цифровые продукты и сервисы, в которых используются компоненты Open Source и технологии Linux.

Ранее Лайф писал, что пользователям из Армении, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана и Беларуси стали доступны локальные музыкальные разделы в "VK Музыке".

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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