В облаке VK Cloud стала доступна операционная система Astra Linux

Операционная система Astra Linux Special Edition 1.7 стала доступна на платформе VK Cloud. Пользователям облачного сервиса доступно создание виртуальных машин с предустановленной ОС.

"VK Cloud позволяет размещать системы и приложения для хранения и обработки данных платёжных карт, любых типов персональных данных, а также обеспечивающие защиту информации финансовых организаций. Теперь компании с повышенными требованиями к безопасности также смогут сочетать отказоустойчивую архитектуру VK Cloud со средствами защиты информации в ОС Astra Linux", — сказал директор по продукту VK Cloud Дмитрий Лазаренко.

В компании VK уточнили, что доступны два варианта лицензирования операционной системы — "Орёл" и "Воронеж". Первый подходит для информации, которая не требует специальных средств защиты. Вторая, наоборот, нужна для более интенсивной защиты данных.

"Российские компании могут развивать собственные IT-продукты, размещать решения на облачной платформе и быть уверенными в оперативных обновлениях ОС", — указали в VK.