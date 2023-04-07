ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

7 апреля, 14:29

Число пострадавших при обстреле центра Донецка возросло до 16

Число жителей, которые пострадали при обстреле центра Донецка, возросло до 16. Об этом в эфире телеканала "Москва 24" заявил советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.

"Погибла одна женщина преклонного возраста, до 16 человек ранены, семь из них точно госпитализированы", — отметил он.

Малькевич заявил о страхе ВСУ перед российскими активистами и журналистами

Малькевич заявил о страхе ВСУ перед российскими активистами и журналистами

Ранее Лайф писал, что атаке подвергся, в частности, Крытый рынок Донецка. Обстрел вёлся из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

Обложка ©

Telegram / kulemzin_donetsk

Никита Осипов
  • Новости
  • ВСУ
  • Донбасс
  • Происшествия
  • ДНР

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров