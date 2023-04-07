Число пострадавших при обстреле центра Донецка возросло до 16

Число жителей, которые пострадали при обстреле центра Донецка, возросло до 16. Об этом в эфире телеканала "Москва 24" заявил советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.

"Погибла одна женщина преклонного возраста, до 16 человек ранены, семь из них точно госпитализированы", — отметил он.