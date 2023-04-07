Малькевич заявил о страхе ВСУ перед российскими активистами и журналистами

Киевский режим боится журналистов и общественных деятелей, поэтому намеренно их уничтожает. Они заботятся о мирной жизни в новых регионах РФ. Об этом в статье для газеты "Петербургский дневник" заявил журналист Александр Малькевич.

По его словам, журналисты гибнут везде. Например, во время обстрела ВСУ гражданской переправы в Херсоне 28 октября скончался шеф-редактор ТВ-канала "Таврия" Олег Клоков. Президент РФ Владимир Путин наградил его орденом Мужества посмертно. Приняла его супруга Клокова Елена. На церемонии вручения премии Союза журналистов России "Золотое перо" получил награду и херсонский журналист Олег Грушко, который стал в конце апреля работать в военно-гражданской администрации на должности заместителя начальника департамента информации. Он активно выступал против укрофашистского режима в газете "Надднепрянка".

"Как мы сами пошутили, на церемонии встретились прошлое, настоящее и будущее херсонской журналистики. Олег Станиславович [Грушко] с юмором сказал, что он олицетворяет прошлое, будущее, очевидно, наша 16-летняя Влада Луговская, а настоящее, так получается, что я, как руководитель херсонского регионального отделения Союза журналистов России", — отметил он.

Редактор бердянского интернет-издания Павел Ищут был заочно награждён за смелость при исполнении журналистского долга. На него было совершено покушение. Орденом Мужества был награждён и сам Малькевич. В своей статье он подчеркнул, что журналисты выстраивают мирную жизнь в новых регионах РФ, несмотря на теракты и диверсии, которые устраивает Украина. Он привёл в пример 16-летнюю журналисту телерадиокомпании "Таврия" Владу Луговскую, которая во время обстрела помогала спасать технику, несмотря на ранение.

"Стоит напомнить, что постоянным угрозам со стороны киевского режима подвергаются не только журналисты, но и общественные деятели. За последнюю неделю произошло несколько резонансных покушений на пророссийских активистов", — подчеркнул Малькевич.