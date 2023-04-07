Малькевич заявил о страхе ВСУ перед российскими активистами и журналистами
Малькевич: Киев намеренно уничтожает общественных деятелей новых регионов РФ
Киевский режим боится журналистов и общественных деятелей, поэтому намеренно их уничтожает. Они заботятся о мирной жизни в новых регионах РФ. Об этом в статье для газеты "Петербургский дневник" заявил журналист Александр Малькевич.
По его словам, журналисты гибнут везде. Например, во время обстрела ВСУ гражданской переправы в Херсоне 28 октября скончался шеф-редактор ТВ-канала "Таврия" Олег Клоков. Президент РФ Владимир Путин наградил его орденом Мужества посмертно. Приняла его супруга Клокова Елена. На церемонии вручения премии Союза журналистов России "Золотое перо" получил награду и херсонский журналист Олег Грушко, который стал в конце апреля работать в военно-гражданской администрации на должности заместителя начальника департамента информации. Он активно выступал против укрофашистского режима в газете "Надднепрянка".
"Как мы сами пошутили, на церемонии встретились прошлое, настоящее и будущее херсонской журналистики. Олег Станиславович [Грушко] с юмором сказал, что он олицетворяет прошлое, будущее, очевидно, наша 16-летняя Влада Луговская, а настоящее, так получается, что я, как руководитель херсонского регионального отделения Союза журналистов России", — отметил он.
Редактор бердянского интернет-издания Павел Ищут был заочно награждён за смелость при исполнении журналистского долга. На него было совершено покушение. Орденом Мужества был награждён и сам Малькевич. В своей статье он подчеркнул, что журналисты выстраивают мирную жизнь в новых регионах РФ, несмотря на теракты и диверсии, которые устраивает Украина. Он привёл в пример 16-летнюю журналисту телерадиокомпании "Таврия" Владу Луговскую, которая во время обстрела помогала спасать технику, несмотря на ранение.
"Стоит напомнить, что постоянным угрозам со стороны киевского режима подвергаются не только журналисты, но и общественные деятели. За последнюю неделю произошло несколько резонансных покушений на пророссийских активистов", — подчеркнул Малькевич.
Он отметил в этом контексте теракт в центре Санкт-Петербурга, в котором погиб военкор Владлен Татарский, и взрыв машины в Мелитополе 3 апреля, в результате чего пострадал экс-глава посёлка Акимовка Запорожской области и пророссийский активист Максим Зубарев. В тот день он должен был поехать в Москву на организованную МИД РФ встречу с представителями новых регионов. По словам Малькевича, ВСУ боятся и ненавидят журналистов и лидеров общественного мнения в новых регионах.
Напомним, вечером 2 апреля прогремел взрыв в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). Сам он погиб, также пострадало более 30 человек. Бомбу в статуэтке пронесла на мероприятие Дарья Трепова и подарила её блогеру. После преступления женщина попыталась скрыться, сменив образ. СК её задержал. На допросе Трепова рассказала легенду о "жучке" в статуэтке и задании от кураторов.
VK / Александр Малькевич