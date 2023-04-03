ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

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3 апреля, 17:00

В ООН обеспокоены гибелью военкора Татарского при взрыве в Петербурге

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик выразил обеспокоенность в связи с терактом в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент и блогер Владлен Татарский.

"Мы с обеспокоенностью узнали о взрыве в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб блогер. По нашему пониманию, расследование продолжается. Мы будем ждать больше [информации]", — сказал Дюжаррик на брифинге.

Одноразовый курьер: Чьё задание выполняла Дарья Трепова, подозреваемая в теракте

Одноразовый курьер: Чьё задание выполняла Дарья Трепова, подозреваемая в теракте

Напомним, вечером 2 апреля прогремел взрыв в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). Сам он погиб, также пострадало более 30 человек. Бомбу в статуэтке пронесла на мероприятие Дарья Трепова и подарила её блогеру. После преступления женщина попыталась скрыться, сменив образ. СК уже её задержал. На допросе Трепова рассказала легенду о "жучке" в статуэтке и задании от кураторов.

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VK / Владлен Татарский

Андрей Бражников
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