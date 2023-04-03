В ООН обеспокоены гибелью военкора Татарского при взрыве в Петербурге

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик выразил обеспокоенность в связи с терактом в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент и блогер Владлен Татарский.

"Мы с обеспокоенностью узнали о взрыве в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб блогер. По нашему пониманию, расследование продолжается. Мы будем ждать больше [информации]", — сказал Дюжаррик на брифинге.