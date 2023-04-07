Невролог развеял популярный миф о сезонных головных болях

Считается, что с наступлением весны люди чаще сталкиваются с мигренью. При этом подтверждений тому, что головные боли связаны с этим временем года, на самом деле нет. Об этом заявил практикующий невролог Рамиш Шогенов.

"То, что головные боли чаще бывают по весне, — миф. Возможно, есть отдельные пациенты, у которых в такое время может учащаться головная боль, но вряд ли это связано с весной", — отметил он в беседе с РИА "ФедералПресс".

Эксперт добавил, что у таких людей активизируются другие провокаторы мигрени — яркое солнце или стресс. Кроме того, неприятные ощущения могут быть связаны с употреблением продуктов с тирамином.