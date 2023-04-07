"Огромная бочка дерьма": Бочаров обрушился с критикой на YouTube из-за блокировки его канала

Видеохостинг YouTube заблокировал канал телеведущего, актёра и сатирика Андрея Бочарова, известного под псевдонимом Бочарик, за пророссийскую повестку. При попытке посетить аккаунт шоумена перед пользователем появляется уведомление о "нарушении правил сообщества" автором.

"Ютуб" не вынес существования моего канала, где было 250 тысяч подписчиков и ролики сатирического, беззлобного содержания. Да, по текущей повестке. Да, за здравый смыл. Да, за Россию. Очевидно, последний пункт невыносим для, давайте вещи называть своими именами, вражеской платформы", — прокомментировал Бочаров в телеграм-канале удаление своего ютуб-канала.

Сатирик признался, что ему обидно терять подписчиков, число которых за год увеличилось вдвое на его ютуб-канале. Однако расстраиваться из-за ситуации Бочарик не намерен. Он заявил, что будет и впредь продолжать то, что делал, но только уже на отечественных платформах. Кроме того, актёр назвал видеохостинг "огромной бочкой дерьма", из которой "беспрепятственно льются злоба и ненависть к России".

Отметим, что в последние годы 54-летний Бочаров выпускал на ютуб-канале программу "В кольце друзей". В роликах он рассуждал о западных санкциях, политической и экономической обстановке в мире и спецоперации на Украине.