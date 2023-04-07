Киркоров двумя словами описал новый образ, восхитивший Асти и разгневавший поклонников

Российский певец Филипп Киркоров не перестаёт удивлять заявлениями после пластики, которая изменила короля поп-эстрады практически до неузнаваемости. Так, во время шестой музыкальной премии "ЖАРА Music Awards" артист снял видео, в котором подчеркнул, что теперь выглядит как "эльфийский брутал". Во время мероприятия артист получил две награды в номинациях "Песня года" и "Концертный тур". Новым образом звезды восхитилась певица Анна Асти.

Киркоров заявил, что после пластики выглядит как "эльфийский брутал". Видео Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / fkirkorov

"Мне так нравится светлая борода Филиппа, это так красиво!" — воскликнула певица.

Филипп Киркоров на премии "ЖАРА Music Awards". Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / fkirkorov

На премию 55-летний Киркоров пришёл в бирюзовом костюме с большой брошью в виде огромного розового цветка. Исполнитель сделал стрижку и покрасил волосы в белый цвет.

Филипп Киркоров на премии "ЖАРА Music Awards". Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / fkirkorov

Но такой образ понравился не всем поклонникам поп-короля. Некоторые отметили, что сейчас певец стал похож на Санта-Клауса. А кто-то считает, что артист стал напоминать болгарского исполнителя Азиса.