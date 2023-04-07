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7 апреля, 16:08

Бывший футболист юношеской сборной России Багринцев получил гражданство Армении

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Обложка © pfc-cska.com

Бывший футболист юношеской сборной России Эдуард Багринцев получил гражданство Армении. В беседе с Metaratings.ru он рассказал, что паспорт уже готов. 20-летний игрок подчеркнул, что очень рад этому событию.

"В ноябре я подавал документы на получение паспорта. Сегодня мне позвонили из Федерации футбола Армении и сообщили о том, что мой паспорт готов. Скоро я получу армянский паспорт и буду готов дебютировать за сборную Армении", — отметил Багринцев.

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Ранее Лайф писал, что бывший нападающий российской сборной и петербургского "Зенита" Александр Кержаков впервые высказался об отъезде из России. Футболист рассказал, из-за чего с семьёй покинул страну осенью прошлого года.

Никита Осипов
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