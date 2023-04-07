Бывший футболист юношеской сборной России Багринцев получил гражданство Армении

Бывший футболист юношеской сборной России Эдуард Багринцев получил гражданство Армении. В беседе с Metaratings.ru он рассказал, что паспорт уже готов. 20-летний игрок подчеркнул, что очень рад этому событию.

"В ноябре я подавал документы на получение паспорта. Сегодня мне позвонили из Федерации футбола Армении и сообщили о том, что мой паспорт готов. Скоро я получу армянский паспорт и буду готов дебютировать за сборную Армении", — отметил Багринцев.