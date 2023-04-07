Путин вручил медаль "За боевые отличия" студентке колледжа в Челябинске

Российский лидер Владимир Путин наградил медалью "За боевые отличия" студентку колледжа Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) Елизавету Попову. По данным Ura.ru, девушка отличилась при спасении тяжелораненых в боевых условиях. Президент также вручил ей благодарность.

"Студентка третьего курса Елизавета Попова награждена благодарностью Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами РФ Владимира Путина. Награда вручена за образцовое выполнение заданий командования и заслуги в исполнении воинского долга", — отметили в университете, добавив, что спасать раненых Поповой приходилось с риском для жизни.