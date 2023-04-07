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7 апреля, 17:04

Путин вручил медаль "За боевые отличия" студентке колледжа в Челябинске

<p>Студентка колледжа ЮУрГУ Елизавета Попова, которой Путин вручил медаль "За боевые отличия". Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/ISTISnews/615" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ИСТиС news </a></p>

Студентка колледжа ЮУрГУ Елизавета Попова, которой Путин вручил медаль "За боевые отличия". Обложка © Telegram / ИСТиС news

Российский лидер Владимир Путин наградил медалью "За боевые отличия" студентку колледжа Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) Елизавету Попову. По данным Ura.ru, девушка отличилась при спасении тяжелораненых в боевых условиях. Президент также вручил ей благодарность.

"Студентка третьего курса Елизавета Попова награждена благодарностью Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами РФ Владимира Путина. Награда вручена за образцовое выполнение заданий командования и заслуги в исполнении воинского долга", — отметили в университете, добавив, что спасать раненых Поповой приходилось с риском для жизни.

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Никита Осипов
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