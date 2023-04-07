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7 апреля, 17:43

Путин призвал СК установить места захоронения красноармейцев в новых регионах РФ

Российский лидер Владимир Путин поручил СК РФ установить места захоронения бойцов Красной армии в годы Великой Отечественной войны в новых регионах страны. Об этом поручении говорится в заявлении на сайте Кремля.

"Следственному комитету организовать с привлечением общественных объединений, осуществляющих поисковую работу, проведение на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей мероприятий по установлению мест захоронения бойцов Красной армии и уничтоженных нацистами и их пособниками мирных жителей в годы Великой Отечественной войны", — сказано в сообщении.

Поручение касается также мест захоронения жертв преступлений, которые совершили украинские неонацисты после антиконституционного госпереворота 2014 года. Доклад требуется представить до 30 июля 2023 года, а далее — один раз в год. Ответственный за выполнение — председатель СК Александр Бастрыкин.

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Ранее политолог Безпалько заявил, что на Украине начался новый этап "войны с мёртвыми". Так он прокомментировал решение властей Тернополя выкопать останки советских воинов, чтобы перезахоронить "в поле".

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kremlin.ru

Никита Осипов
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