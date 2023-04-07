Форвард "Крыльев Советов" Писарский высказался о свалившейся на него популярности

Нападающий самарских "Крыльев Советов" Владимир Писарский в интервью изданию "Спорт-Экспресс" признался, что не был готов к популярности. Так он прокомментировал своё отношение к возросшему вниманию болельщиков к его персоне.

"Не люблю говорить о себе. Мне приятно внимание, но <...> не было цели добиться какой-то популярности. Был ли я к этому готов? Скорее всего, я не был готов к популярности", — отметил 27-летний форвард.

Напомним, в январе 2023 года Писарский перешёл в "Крылья Советов" из "Оренбурга". В текущем сезоне полузащитник сыграл в составе самарского клуба 27 матчей, в которых отметился 20 голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока рассчитан на три с половиной года.