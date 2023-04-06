Игроков "Крыльев" сильно расстроило поражение от ЦСКА на последних минутах
Полузащитник "Крыльев Советов" Иванисеня: Поражение от ЦСКА сильно расстроило
Полузащитник "Крыльев Советов" Дмитрий Иванисеня прокомментировал поражение от ЦСКА (0:1) в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. Его слова приводит "Спорт-Экспресс".
"Обидно, когда на последних секундах пропускаешь гол, особенно, когда это автогол. По второму тайму у нас было преимущество, было больше моментов. Поражение сильно расстроило. Нужно двигаться дальше. У нас ещё будет шанс попасть в финал", — сказал футболист.
Отвечая на вопрос, извинился ли Гленн Бейл за автогол в добавленное к матчу время, Иванисеня отметил, что за такие моменты не извиняются, ведь в футболе бывает всё.
Ранее Лайф рассказывал, что тольяттинский "Акрон" выбил из Кубка России московское "Динамо", победив в серии пенальти. Благодаря этому футболисты заработали себе повышенные премиальные.
t.me / ПФК "Крылья Советов"