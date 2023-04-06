Игроков "Крыльев" сильно расстроило поражение от ЦСКА на последних минутах

"Обидно, когда на последних секундах пропускаешь гол, особенно, когда это автогол. По второму тайму у нас было преимущество, было больше моментов. Поражение сильно расстроило. Нужно двигаться дальше. У нас ещё будет шанс попасть в финал", — сказал футболист.