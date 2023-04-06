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6 апреля, 00:19

Игроков "Крыльев" сильно расстроило поражение от ЦСКА на последних минутах

Полузащитник "Крыльев Советов" Иванисеня: Поражение от ЦСКА сильно расстроило

Полузащитник "Крыльев Советов" Дмитрий Иванисеня прокомментировал поражение от ЦСКА (0:1) в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. Его слова приводит "Спорт-Экспресс".

"Обидно, когда на последних секундах пропускаешь гол, особенно, когда это автогол. По второму тайму у нас было преимущество, было больше моментов. Поражение сильно расстроило. Нужно двигаться дальше. У нас ещё будет шанс попасть в финал", — сказал футболист.

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Отвечая на вопрос, извинился ли Гленн Бейл за автогол в добавленное к матчу время, Иванисеня отметил, что за такие моменты не извиняются, ведь в футболе бывает всё.

Ранее Лайф рассказывал, что тольяттинский "Акрон" выбил из Кубка России московское "Динамо", победив в серии пенальти. Благодаря этому футболисты заработали себе повышенные премиальные.

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t.me / ПФК "Крылья Советов"

Юлия Коновалова
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