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5 апреля, 19:11

ЦСКА сыграет с "Уралом" в финале "Пути РПЛ" Кубка России

ЦСКА победил "Крылья Советов" и вышел в финал "Пути РПЛ" Кубка России

ЦСКА обыграл "Крылья Советов" в ответном полуфинальном матче "Пути РПЛ" Кубка России со счётом 1:0 и пробился в финал. Первая игра, напомним, завершилась вничью — 2:2.

Единственный гол был забит уже в добавленное время, когда Гленн Бейл срезал мяч в свои ворота.

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Таким образом, ЦСКА в финале стадии встретится с "Уралом", ранее обыгравшим "Спартак". "Крылья Советов" отправились в нижнюю часть сетки — в "Путь регионов".

Ранее супруга экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова выделила одного игрока красно-белых после поражения от "Урала". Судейство во встрече она назвала хорошим.

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t.me / ПФК ЦСКА

Артур Лапсаков
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