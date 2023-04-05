ЦСКА сыграет с "Уралом" в финале "Пути РПЛ" Кубка России

ЦСКА обыграл "Крылья Советов" в ответном полуфинальном матче "Пути РПЛ" Кубка России со счётом 1:0 и пробился в финал. Первая игра, напомним, завершилась вничью — 2:2.

Единственный гол был забит уже в добавленное время, когда Гленн Бейл срезал мяч в свои ворота.

Таким образом, ЦСКА в финале стадии встретится с "Уралом", ранее обыгравшим "Спартак". "Крылья Советов" отправились в нижнюю часть сетки — в "Путь регионов".