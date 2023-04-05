ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

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5 апреля, 02:24

Салихова выделила одного игрока "Спартака" после поражения от "Урала"

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, прокомментировала поражение красно-белых в ответном полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России с "Уралом" (1:2, 2:3 — общий счёт). Её слова приводит "Спорт-Экспресс".

"Гончаренко здорово работает в "Урале". Судья также хорошо отработал матч. "Спартаку" — собраться и выигрывать оставшиеся матчи", сказала Салихова, добавив, что в этой игре ей понравился Томаш Тавариш.

Игрокам "Урала" не будут повышать премиальные за победу над "Спартаком"

Игрокам "Урала" не будут повышать премиальные за победу над "Спартаком"

Напомним, ответный полуфинальный матч в Екатеринбурге завершился победой "Урала" над "Спартаком" со счётом 2:1. Таким образом, уральцы вышли в финал Пути РПЛ Кубка России, где сыграют либо с ЦСКА, либо с "Крыльями Советов". Москвичи же продолжат борьбу в Пути регионов.

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t.me / ФК "Спартак-Москва"

Юлия Коновалова
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