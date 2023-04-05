Салихова выделила одного игрока "Спартака" после поражения от "Урала"

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, прокомментировала поражение красно-белых в ответном полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России с "Уралом" (1:2, 2:3 — общий счёт). Её слова приводит "Спорт-Экспресс".

"Гончаренко здорово работает в "Урале". Судья также хорошо отработал матч. "Спартаку" — собраться и выигрывать оставшиеся матчи", — сказала Салихова, добавив, что в этой игре ей понравился Томаш Тавариш.