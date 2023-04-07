В Госдуму внесли проект о частичном запрете на продажу вейпов

Законопроект об ужесточении правил оборота вейпов внесён в Государственную думу, под ним подписались почти 400 парламентариев. Об этом заявил депутат ГД Пётр Толстой.

"Законопроектом предлагается установить запрет на: продажу электронных сигарет и расходных для них везде, кроме розничных магазинов; открытую выкладку данного вида товаров (то есть допускается продажа только по спискам с закрытой витрины, как это сейчас происходит с обычными сигаретами)", — написал он в телеграм-канале.

Кроме того, депутаты предлагают запретить "выпуск и обращение никотинсодержащей продукции" с ароматизаторами. При этом Толстой подчеркнул, что обязательно последуют и другие шаги: в частности, будет ужесточение ответственности за нарушение закона.