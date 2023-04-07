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Регион
Опубликовано 7 апреля 2023, 22:18

В Госдуму внесли проект о частичном запрете на продажу вейпов

Депутат Толстой: Проект об ужесточении правил оборота вейпов внесён в Госдуму

Законопроект об ужесточении правил оборота вейпов внесён в Государственную думу, под ним подписались почти 400 парламентариев. Об этом заявил депутат ГД Пётр Толстой.

"Законопроектом предлагается установить запрет на: продажу электронных сигарет и расходных для них везде, кроме розничных магазинов; открытую выкладку данного вида товаров (то есть допускается продажа только по спискам с закрытой витрины, как это сейчас происходит с обычными сигаретами)", — написал он в телеграм-канале.

Кроме того, депутаты предлагают запретить "выпуск и обращение никотинсодержащей продукции" с ароматизаторами. При этом Толстой подчеркнул, что обязательно последуют и другие шаги: в частности, будет ужесточение ответственности за нарушение закона.

Депутаты ГД решили запретить обращение ароматизированных жидкостей для вейпов
Депутаты ГД решили запретить обращение ароматизированных жидкостей для вейпов

Ранее Лайф писал, что Госдума может принять закон о запрете вейпов для детей 11 апреля. Планируется также внести изменения в налоговое законодательство.

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Никита Осипов
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