Семья сыта, деньги сэкономлены: Россиянам дали советы, как перестать выбрасывать еду

Чтобы как можно реже выбрасывать продукты и за счёт этого экономить семейный бюджет, нужно в первую очередь изучить, какая еда дома портится чаще всего. Такой совет дал читателям Лайфа директор по партнёрствам сервиса "Пакет" от компании Х5 Сергей Морозов. Например, можно обнаружить, что приходится выбрасывать почти целую брокколи или что молоко постоянно скисает.

"Можно заранее подумать, что и в каких количествах вы будете есть на этой неделе. Не забудьте о внеплановых завтраках или ужинах вне дома, на которые вас могут пригласить друзья. Так вы не приготовите кастрюлю супа, потому что возникло острое желание, который не захочется есть уже на следующий день", — объясняет Сергей Морозов.

Ещё он советует пользоваться кешбеком, чтобы экономить на товарах, которые и так приходится покупать каждый день. А ещё не лишним будет проверять запасы, прежде чем закупать продукты, в том числе заглянуть в холодильник, морозильную камеру и кухонные шкафы. Может выясниться, что часть еды, которую вы планировали приобрести, уже есть. Кроме того, может оказаться, что этих запасов хватит на определённое время. Например, в морозильнике может залежаться куриное филе, поэтому покупать индейку уже не будет смысла.

"Дома могут быть запасы круп, картофеля, соусов, масла, кофе и чая, замороженных ягод. Про ингредиенты можно случайно забыть и переплатить в магазине за то, что находится на кухне в большом количестве", — подчеркнул Морозов.

Также он напомнил о том, что фрукты и овощи можно замораживать впрок, расфасовав их по контейнерам. После разморозки их можно смешать в блендере с йогуртом, мёдом и орехами и приготовить смузи. А ещё их можно использовать для приготовления пирогов и компотов. Замороженные овощи прекрасно можно запечь в духовке, приготовить в мультиварке, добавить в рагу, супы и разные смеси. А зелень — измельчить и использовать при готовке.