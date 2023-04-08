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7 апреля, 21:15

Россияне нашли лазейку для покупки брендовых товаров

"Известия": Россияне стали покупать товары ушедших из страны брендов у частников

Россияне после ухода из страны целого ряда зарубежных брендов стали покупать их товары у частных посредников. На онлайн-площадках растут объёмы таких продаж.

Как пишут "Известия", о такой тенденции заявили в диджитал-компаниях, агрегирующих объявления о подобных услугах. Например, на "Авито" количество предложений от таких продавцов за год выросло до 13 тысяч, соответственно, резко вырос и спрос.

Причём эти посредники за свою работу просят солидную сумму — от пяти тысяч до 25 тысяч рублей, говорят участники рынка. В основном покупателям предлагают одежду и предметы интерьера. Эксперты же предупреждают, что клиенты таких дельцов рискуют столкнуться с мошенниками.

"С помощью фейковых аккаунтов в соцсетях и мессенджерах собирается некоторое количество заказов, клиенты переводят деньги посреднику. Как правило, для этого используются криптокошельки или платёжные системы без открытия банковского счёта, а затем он просто перестаёт выходить на связь", — предупреждает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

Подсчитана стоимость потерь ушедших из России зарубежных брендов

Подсчитана стоимость потерь ушедших из России зарубежных брендов

Как сообщал Лайф, ранее Минпромторг России утвердил изменения в перечне товаров для параллельного импорта, расширив его брендами бытовой техники, косметики и игрушек.

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Агентство "Москва"

Андрей Григорьев
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