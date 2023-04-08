Россияне нашли лазейку для покупки брендовых товаров

Россияне после ухода из страны целого ряда зарубежных брендов стали покупать их товары у частных посредников. На онлайн-площадках растут объёмы таких продаж.

Как пишут "Известия", о такой тенденции заявили в диджитал-компаниях, агрегирующих объявления о подобных услугах. Например, на "Авито" количество предложений от таких продавцов за год выросло до 13 тысяч, соответственно, резко вырос и спрос.

Причём эти посредники за свою работу просят солидную сумму — от пяти тысяч до 25 тысяч рублей, говорят участники рынка. В основном покупателям предлагают одежду и предметы интерьера. Эксперты же предупреждают, что клиенты таких дельцов рискуют столкнуться с мошенниками.

"С помощью фейковых аккаунтов в соцсетях и мессенджерах собирается некоторое количество заказов, клиенты переводят деньги посреднику. Как правило, для этого используются криптокошельки или платёжные системы без открытия банковского счёта, а затем он просто перестаёт выходить на связь", — предупреждает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.