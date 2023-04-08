Востоковед объяснил, как Китай может ударить по США невоенным путём

Ухудшение китайско-американских отношений чревато для Штатов новыми санкциями со стороны КНР, а также обрушением казначейских обязательств и остановкой значимых для них поставок. Об этом рассказал руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев.

"Китай может обрушить казначейские обязательства США. Он один из крупнейших держателей этих ценных бумаг. Китай может, например, перекрыть поставки редкоземельных материалов и прочее. Эта крупная держава и вторая экономика в мире располагает серьёзным арсеналом. Конечно, есть вопросы, по которым Китай не может просто взять и проглотить какую-то обиду. Например, попытка как-то подтолкнуть Тайвань к независимости, безусловно, будет как красная тряпка", — пояснил Карнеев URA.RU.

По его мнению, отношения между этими странами будут попеременно становиться то лучше, то хуже. Первую и вторую мировую экономику объединяют различные связи: научные, инвестиционные, технологические. На сегодняшний день в Штатах живёт 5,5 млн китайцев. И вместе с тем, как подчеркнул эксперт, эти "гиганты" обречены на соперничество, а то и на конфронтацию. Оба желают занять лидирующие позиции на мировой арене.

Ситуация усугубляется тайваньским вопросом, который является "сильным раздражителем". Эксперт отметил, что хоть против Китая, как против России, не были применены санкции, но возможны "беспрецедентные изменения".