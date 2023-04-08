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7 апреля, 23:36

В Госдуме призвали проверить сообщения о методисте ВШЭ, называющем себя женщиной

Депутат Мажуга призвал проверить данные о называющем себя женщиной методисте ВШЭ

Депутат Госдумы, первый замглавы Комитета по науке Александр Мажуга призвал проверить информацию о том, что методист в Высшей школе экономики, будучи мужчиной, считает себя женщиной и просит соответствующим образом к нему обращаться.

Ранее об этом сотруднике ВШЭ писала вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Она в своём Telegram-канале рассказала, что связалась с министром высшего образования и науки Валерием Фальковым и попросила его взять ситуацию под контроль.

"Мне кажется, надо проверить достоверность этого, это кажется странным для высшего учебного заведения Российской Федерации. Надо проверить на соответствие действительности этого факта", — заявил Мажуга РИА "Новости".

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Ранее на Камчатке гражданина Германии оштрафовали на 150 тысяч рублей и назначили наказание в виде выдворения за пределы России. Причиной стало то, что он навязывал через Интернет россиянину нетрадиционные сексуальные отношения.

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Wikipedia / A.Savin

Анатолий Симоненко
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