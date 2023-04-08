В Госдуме призвали проверить сообщения о методисте ВШЭ, называющем себя женщиной

Депутат Госдумы, первый замглавы Комитета по науке Александр Мажуга призвал проверить информацию о том, что методист в Высшей школе экономики, будучи мужчиной, считает себя женщиной и просит соответствующим образом к нему обращаться.

Ранее об этом сотруднике ВШЭ писала вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Она в своём Telegram-канале рассказала, что связалась с министром высшего образования и науки Валерием Фальковым и попросила его взять ситуацию под контроль.

"Мне кажется, надо проверить достоверность этого, это кажется странным для высшего учебного заведения Российской Федерации. Надо проверить на соответствие действительности этого факта", — заявил Мажуга РИА "Новости".