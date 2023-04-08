ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

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7 апреля, 23:55

Блинкен объяснил нежелание США склонять Киев к переговорам

Блинкен выступил против переговоров России и Украины при текущих условиях

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что исключает возможность переговоров о прекращении огня между Россией и Украиной при нынешних условиях. Об этом он сказал в интервью медиагруппе "Функе".

"Россия должна дойти до того момента, когда она будет готова вступить в конструктивные переговоры", — ответил глава Госдепа на вопрос о возможности мирных переговоров между Россией и Украиной.

Идею о прекращении огня он называл "заманчивой для некоторых", но считает, что сейчас это бы стало фактически признанием за Россией её новых регионов. Блинкен считает, что "это не будет справедливым и прочным миром".

Кремль счёл невозможным достижение целей СВО путём переговоров

Кремль счёл невозможным достижение целей СВО путём переговоров

Как сообщал Лайф, ранее в Кремле заявили, что Россия пока не видит перспектив для переговоров с Украиной или о будущем этой страны без участия её руководства.

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Flickr / statephotos

Андрей Григорьев
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