В Бундестаге Шольца обвинили во лжи о "совместной" с США поставке танков Киеву

Берлин оказался в ситуации, когда вынужден отправлять Украине свои танки, а США своих обещаний не выполняют. Причиной стала политика немецкого правительства, которое идёт на поводу у Америки и оружейных концернов. С такой критикой в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца выступила депутат Бундестага Севим Дагделен.

"Под давлением США федеральное правительство поставило на Украину танки Leopard, после чего сами США заявили, что обещанная ими ранее поставка танков Abrams не может быть осуществлена", — цитирует Jungle Welt речь Дагделен на Пасхальном марше в Потсдаме.

Она подчеркнула, что канцлер Германии Олаф Шольц, говоря о связанных поставках американских и немецких танков, по сути, ввёл в заблуждение общественность. Дагделен также заявила, что критики Шольца были правы, говоря, что американцы собираются "отсидеться", пока ФРГ будет снабжать Украину бронетехникой.