В Приморье школьница выдумала историю о её похищении

В городе Артём в Приморском крае 10-летняя школьница опоздала на уроки и, чтобы оправдать себя, объяснила это попыткой её похищения. Она заявила родителям, будто бы по дороге на неё напал неизвестный.

34-летняя мать девочки, услышав такой рассказ, обратилась в полицию. Как рассказали в краевом управлении МВД, там всерьёз взялись за дело: обследовали микрорайон, просмотрели записи с камер видеонаблюдения. С девочкой также в присутствии матери побеседовали инспекторы по делам несовершеннолетних. В итоге, оказалось, что история выдумана, а девочка просто боялась, что родители будут её ругать.

В полиции провели профилактическую беседу с девочкой и её родителями. Материалы планируют передать в комиссию по делам несовершеннолетних.