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8 апреля, 02:23

В Приморье школьница выдумала историю о её похищении

В Артёме школьница выдумала своё похищение из-за опоздания на уроки

В городе Артём в Приморском крае 10-летняя школьница опоздала на уроки и, чтобы оправдать себя, объяснила это попыткой её похищения. Она заявила родителям, будто бы по дороге на неё напал неизвестный.

34-летняя мать девочки, услышав такой рассказ, обратилась в полицию. Как рассказали в краевом управлении МВД, там всерьёз взялись за дело: обследовали микрорайон, просмотрели записи с камер видеонаблюдения. С девочкой также в присутствии матери побеседовали инспекторы по делам несовершеннолетних. В итоге, оказалось, что история выдумана, а девочка просто боялась, что родители будут её ругать.

В полиции провели профилактическую беседу с девочкой и её родителями. Материалы планируют передать в комиссию по делам несовершеннолетних.

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К сожалению, не все истории нападения — плод изобретательности детского воображения. Так в Уфе мужчина напал на маленькую девочку в одном из подъездов жилого дома.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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