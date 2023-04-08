ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

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8 апреля, 02:04

Власти Чада объявили о высылке посла Германии

Власти Чада предписали послу Германии в этой стране Яну Кристиану Гордону Крихеру покинуть территорию государства за 48 часов. Об этом сообщает агентство Reuters.

Причину там не назвали, лишь отметили, что решение "мотивировано невежливым отношением и неуважением к дипломатическим обычаям".

Эксперт напомнил о влиянии колониализма на Африку и участии Запада в этом

Эксперт напомнил о влиянии колониализма на Африку и участии Запада в этом

Напомним, ранее МИДу Германии пришлось извиняться за твит о визите главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в Африку. Тогда из-за неуместного замечания на Берлин с критикой обрушились в Африканском союзе.

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Агентство "Москва" / Антон Кардашов

Андрей Григорьев
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