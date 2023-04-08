Власти Чада объявили о высылке посла Германии
Власти Чада предписали послу Германии в этой стране Яну Кристиану Гордону Крихеру покинуть территорию государства за 48 часов. Об этом сообщает агентство Reuters.
Причину там не назвали, лишь отметили, что решение "мотивировано невежливым отношением и неуважением к дипломатическим обычаям".
Напомним, ранее МИДу Германии пришлось извиняться за твит о визите главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в Африку. Тогда из-за неуместного замечания на Берлин с критикой обрушились в Африканском союзе.
Агентство "Москва" / Антон Кардашов