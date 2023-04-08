Власти Чада объявили о высылке посла Германии

Власти Чада предписали послу Германии в этой стране Яну Кристиану Гордону Крихеру покинуть территорию государства за 48 часов. Об этом сообщает агентство Reuters.

Причину там не назвали, лишь отметили, что решение "мотивировано невежливым отношением и неуважением к дипломатическим обычаям".