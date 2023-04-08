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8 апреля, 06:45

Арсенал незарегистрированного оружия нашли в Москве у пластического хирурга

<p>Пластический хирург, у которого нашли арсенал незарегистрированного оружия. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/49957" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Пластический хирург, у которого нашли арсенал незарегистрированного оружия. Обложка © Telegram / SHOT

В московской квартире известного пластического хирурга нашли арсенал незарегистрированного оружия. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT. Там добавили, что врач работает в нескольких медицинских центрах, в том числе в Центральном НИИ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии.

Так, в квартире 41-летнего врача в Марьиной Роще нашли четыре винтовки Mauser 98k, одну винтовку Мосина 1938 года производства, три ствола для последнего огнестрела и столько же затворов, а также пулемёт Дегтярёва. Причём почти всё обнаруженное оружие пригодно для стрельбы. Сейчас правоохранители выясняют, откуда у хирурга весь этот арсенал.

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Светлана Оперук
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