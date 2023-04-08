Арсенал незарегистрированного оружия нашли в Москве у пластического хирурга

В московской квартире известного пластического хирурга нашли арсенал незарегистрированного оружия. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT. Там добавили, что врач работает в нескольких медицинских центрах, в том числе в Центральном НИИ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии.

Так, в квартире 41-летнего врача в Марьиной Роще нашли четыре винтовки Mauser 98k, одну винтовку Мосина 1938 года производства, три ствола для последнего огнестрела и столько же затворов, а также пулемёт Дегтярёва. Причём почти всё обнаруженное оружие пригодно для стрельбы. Сейчас правоохранители выясняют, откуда у хирурга весь этот арсенал.