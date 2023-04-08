Политолог: Крымская наступательная операция — триумф военного интеллекта исторической России

8 апреля исполняется ровно 79 лет со дня начала Крымской наступательной операции Советской армии. Политолог Александр Рудаков в беседе с Лайфом назвал её триумфом военного интеллекта исторической России.

"Если вермахту потребовалось 250 суток на то, чтобы овладеть Крымом, то советские войска разгромили противника на полуострове за 35 суток. Когда нацисты захватили Крым, им казалось, что они пришли навечно. Они планировали заселить полуостров германскими колонистами, переименовать Крым в Готенланд, а Севастополь — в Теодорихсхафен. Однако не прошло и двух лет, как оккупантов изгнали с полуострова", — сказал эксперт.

12 мая было объявлено о полном освобождении Крыма от гитлеровцев. По словам Рудакова, в 2014 году история повторилась, усилиями президента РФ Владимира Путина полуостров "был спасён от угрозы повторения фашистской оккупации". Он добавил, что на протяжении своей истории Россия многократно сталкивалась с внешней агрессией и прикладывала огромные усилия для воссоединения русских земель в едином государственно-цивилизационном пространстве.

"Самые могущественные государства мира противостояли исторической России, но логика истории была на её стороне — Россия в итоге побеждала. Символический урок заключается в том, что, каковы бы ни были исторические обстоятельства, Россия всегда объединяется в своих естественных границах", — подчеркнул политолог.