Врач поставил точку в споре о пользе периодического или регулярного голодания

Не всем людям можно придерживаться периодического и регулярного голодания. Например, пациентам с повышенным уровнем мочевой кислоты противопоказана интервальная диета. Подробнее об этом читателям Лайфа рассказал врач – терапевт-эндокринолог-кардиолог, кандидат медицинских наук Алексей Жито.

Перед тем как приступить к голоданию, нужно обязательно проконсультироваться с врачом. Если пациент здоров, то ему не противопоказана такая диета. Ему разрешается один день в неделю полностью отказаться от приёма пищи и пить только чистую воду. При регулярном голодании организм очищается от токсинов, шлаков, а печень — от жира, вместе с тем улучшается метаболизм, уменьшается выраженность жирового гепатоза у людей с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом, снижается уровень артериального давления.

"Но при этом такое голодание может спровоцировать приступ подагры, то есть пациентам с повышенным уровнем мочевой кислоты рекомендуется не полноценный разгрузочный день полностью без приёма пищи, а лишь интервальное голодание, например не употреблять пищу после 16:00", — предупредил эндокринолог.

По его словам, очень важно придерживаться определённого тайминга по интервальному голоданию. Некоторые считают, что можно не есть с 00:00 до 16:00, а питаться только вечером. Однако нужно ориентироваться на суточные колебания гормонов: кортизола, инсулина, лептина. Поэтому правильнее не есть после 16 часов. Так можно питаться постоянно. Противопоказания предусмотрены только для определённых категорий пациентов, например с желчекаменной болезнью.

"Им рекомендован более регулярный приём пищи и возможна поблажка в отношении интервального голодания, то есть принимать пищу им разрешается до 18:00", — отметил Жито.

Полезны и разгрузочные дни. В этом случае из рациона убираются определённые продукты, в том числе молочные и кисломолочные, хлебобулочные изделия, а также нужно ограничивать употребление кофе. В разгрузочные дни рацион составляется в зависимости от патологий человека. Например, при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни — изжоге — противопоказаны кофе, помидоры и бананы. По словам врача, разгрузка от таких продуктов будет иметь крайне позитивный эффект.

"Но повторюсь, что как у голодания, так и у разгрузочных дней для определённых пациентов существуют противопоказания. Поэтому, пожалуйста, перед началом проведения протоколов проконсультируйтесь с лечащим врачом", — заключил Жито.