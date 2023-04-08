Россияне стали чаще выбирать местные горнолыжные курорты вместо зарубежных

По итогам минувшего зимнего сезона турпоток на российских горнолыжных курортах увеличился на 15%. Это связано с тем, что стало меньше направлений для такого отдыха за рубежом, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на Travelata.ru.

Издание уточняет, что это данные бронирований в период с начала декабря 2022 года по конец марта 2023-го. Чаще всего россияне отдыхали зимой в Домбае, Приэльбрусье, Архызе и Шерегеше. Жители РФ ездили на горнолыжные курорты и в другие страны, но список направлений сильно сократился. В основном, это Грузия, Армения и Турция.

Большее число продаж (58%) приходится на Красную Поляну, ставшую самым востребованным курортом зимой. По словам его гендиректора Яны Перепечаевой, минувшая часть сезона прошла удачно, поскольку загрузка отелей выросла на 10%, а объём услуг увеличился на 7%. В среднем, за тур путешественники платили около 70 тысяч рублей.