Ещё одна страна может внедрить карты "Мир" ради российских туристов
На Маврикии работают над внедрением российских карт "Мир"
На Маврикии может появиться возможность расплачиваться российскими картами "Мир". Об этом рассказал посол страны в Москве Хесвар Джанке.
По его словам, на данный момент правительство и финансовые организации этого островного государства работают над внедрением такой системы оплаты.
"Проблема в том, что из-за санкций россияне должны привозить с собой деньги, поэтому сейчас мы работаем над тем, чтобы Маврикий мог принимать карты "Мир". Как россияне могут поехать на Маврикий, если у них проблемы с деньгами?" — сказал он в беседе с РИА "Новости".
На данный момент россиянам не требуется виза для въезда на Маврикий, если срок туристического пребывания не превышает 60 дней.
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