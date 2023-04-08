Ещё одна страна может внедрить карты "Мир" ради российских туристов

На Маврикии может появиться возможность расплачиваться российскими картами "Мир". Об этом рассказал посол страны в Москве Хесвар Джанке.

По его словам, на данный момент правительство и финансовые организации этого островного государства работают над внедрением такой системы оплаты.

"Проблема в том, что из-за санкций россияне должны привозить с собой деньги, поэтому сейчас мы работаем над тем, чтобы Маврикий мог принимать карты "Мир". Как россияне могут поехать на Маврикий, если у них проблемы с деньгами?" — сказал он в беседе с РИА "Новости".

На данный момент россиянам не требуется виза для въезда на Маврикий, если срок туристического пребывания не превышает 60 дней.