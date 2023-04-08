Президент Индии совершила полёт на российском истребителе
Президент Индии Мурму совершила полёт на истребителе Су-30МКИ
Обложка © Twitter / Harsh
Президент Индии Драупади Мурму совершила полёт на истребителе Су-30МКИ, который продолжался полчаса. Об этом рассказали в администрации главы государства.
Там назвали полёт историческим и добавили, что Мурму с воздуха осмотрела реку Брахмапутра и долину Тезпур.
Полёт президента Индии Мурму на истребителе. Видео © Twitter / Hardik Bhavsar
"Президент Индии Драупади Мурму совершила сегодня исторический боевой вылет на истребителе Су-30МКИ на военно-воздушной базе Тезпур в штате Ассам. Президент, которая является верховным главнокомандующим Вооружёнными силами Индии, летала около 30 минут, обозревая реку Брахмапутра и долину Тезпур с видом на Гималаи, прежде чем вернуться на базу ВВС", — сказано в сообщении офиса индийского лидера.
Самолёт с президентом на борту находился на высоте около двух километров над уровнем моря, он летел со скоростью примерно 800 километров в час. Истребителем управлял капитан индийских ВВС Навин Кумар.
Уточняется, что Мурму — вторая женщина-президент, которая совершила полёт на таком истребителе. В 2009 году это уже делала Пратибха Патил.
По завершении полёта президент рассказала, что для неё это был волнующий опыт. Она выразила гордость за то, что оборонный потенциал страны вырос.
Ранее координатор политики американской администрации в Индо-Тихоокеанском регионе Курт Кемпбелл заявил о том, что США близко сотрудничают с Индией по разным направлениям, однако союзниками они никогда не станут.