Президент Индии совершила полёт на российском истребителе

Президент Индии Драупади Мурму совершила полёт на истребителе Су-30МКИ, который продолжался полчаса. Об этом рассказали в администрации главы государства.

Там назвали полёт историческим и добавили, что Мурму с воздуха осмотрела реку Брахмапутра и долину Тезпур.

Полёт президента Индии Мурму на истребителе. Видео © Twitter / Hardik Bhavsar

"Президент Индии Драупади Мурму совершила сегодня исторический боевой вылет на истребителе Су-30МКИ на военно-воздушной базе Тезпур в штате Ассам. Президент, которая является верховным главнокомандующим Вооружёнными силами Индии, летала около 30 минут, обозревая реку Брахмапутра и долину Тезпур с видом на Гималаи, прежде чем вернуться на базу ВВС", — сказано в сообщении офиса индийского лидера.

Самолёт с президентом на борту находился на высоте около двух километров над уровнем моря, он летел со скоростью примерно 800 километров в час. Истребителем управлял капитан индийских ВВС Навин Кумар.

Уточняется, что Мурму — вторая женщина-президент, которая совершила полёт на таком истребителе. В 2009 году это уже делала Пратибха Патил.

По завершении полёта президент рассказала, что для неё это был волнующий опыт. Она выразила гордость за то, что оборонный потенциал страны вырос.