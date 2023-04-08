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8 апреля, 10:10

В Санкт-Петербурге создан Союз промышленных краеведов для обмена опытом

В Санкт-Петербурге появился Союз промышленных краеведов — площадка для коммуникации специалистов и обмена опытом. На данный момент в нём состоят 15 участников со всей России. Об этом рассказал основатель союза — промышленный краевед Александр Треугольников.

"Каждый из нас ведёт свои исследования, изучает те или иные заводы. С участниками союза мы совместно организовали и провели уже несколько выставок и лекций по заводам "Самсон" и "Светлана". Уверен, наша деятельность полезна городу и интересна его жителям", — рассказал он в беседе с газетой "Петербургский дневник".

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По словам краеведа, ещё в 2009 году он основал информационный проект "Треугольник", в котором размещал публикации исторических материалов. Через некоторое время он вместе с библиотеками города начал проводить лекции по истории и продукции завода "Красный треугольник" и фабрики "Красное знамя".

По словам эксперта, за несколько лет его проект вырос и заинтересовал других исследователей. Теперь они могут объединиться для совместной деятельности в рамках одного союза.

Ранее Лайф сообщал, что в школах Санкт-Петербурга проводят уроки финансовой грамотности в формате игры, в ходе обучения используются современные технологии.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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