В России определили десятку лучших ресторанов года
Лучшим рестораном России признали Birch из Петербурга
В Санкт-Петербурге в минувшую пятницу, 7 апреля, были объявлены итоги ежегодной ресторанной премии WhereToEat Russia. Так, жюри экспертов из 500 человек выбрало топ-10 лучших заведений в стране, сообщает пресс-служба премии.
Первое место в этом году занял петербургский ресторан Birch, на второй строчке рейтинга расположился московский Twins Garden, а бронза досталась Bourgeois Bohemians из Северной столицы. Всего в топ-10 ресторанов России попали четыре заведения из Петербурга, пять — из Москвы и одно — из Красноярска.
- Birch, Петербург;
- Twins Garden, Москва;
- Bourgeois Bohemians, Петербург;
- White Rabbit, Москва;
- SAVVA, Москва;
- Harvest, Петербург;
- AVA, Москва;
- Frantsuza Bistrot, Петербург;
- Folk, Москва;
- 0.75 Please Wine & Kitchen, Красноярск.
Кроме того, на церемонии были вручены специальные награды. Так, новосибирский Nobody Knows I Suppose стал "Лучшим баром", столичный "Кафе Пушкинъ" победил в номинации "Ресторан-легенда". "Шеф-повар года" достался Владимиру Мухину из московского White Rabbit, "Сомелье года" признали Евгения Назимова из Maya, а Владислав Дихтенко из Сочи стал "Официантом года".
В этом году WhereToEat Russia отмечает десятилетний юбилей. В 2024 году премия впервые пройдёт в Казахстане.
Ранее стало известно, что на берегу Байкала к 2027 году построят многофункциональный туркомплекс Green Flow Yacht Resort с отелем, яхт-клубом и рестораном.
Telegram / Birch