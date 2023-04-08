В России определили десятку лучших ресторанов года

В Санкт-Петербурге в минувшую пятницу, 7 апреля, были объявлены итоги ежегодной ресторанной премии WhereToEat Russia. Так, жюри экспертов из 500 человек выбрало топ-10 лучших заведений в стране, сообщает пресс-служба премии.

Первое место в этом году занял петербургский ресторан Birch, на второй строчке рейтинга расположился московский Twins Garden, а бронза досталась Bourgeois Bohemians из Северной столицы. Всего в топ-10 ресторанов России попали четыре заведения из Петербурга, пять — из Москвы и одно — из Красноярска.

Birch, Петербург; Twins Garden, Москва; Bourgeois Bohemians, Петербург; White Rabbit, Москва; SAVVA, Москва; Harvest, Петербург; AVA, Москва; Frantsuza Bistrot, Петербург; Folk, Москва; 0.75 Please Wine & Kitchen, Красноярск.

Кроме того, на церемонии были вручены специальные награды. Так, новосибирский Nobody Knows I Suppose стал "Лучшим баром", столичный "Кафе Пушкинъ" победил в номинации "Ресторан-легенда". "Шеф-повар года" достался Владимиру Мухину из московского White Rabbit, "Сомелье года" признали Евгения Назимова из Maya, а Владислав Дихтенко из Сочи стал "Официантом года".