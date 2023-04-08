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8 апреля, 10:18

В России определили десятку лучших ресторанов года

Лучшим рестораном России признали Birch из Петербурга

В Санкт-Петербурге в минувшую пятницу, 7 апреля, были объявлены итоги ежегодной ресторанной премии WhereToEat Russia. Так, жюри экспертов из 500 человек выбрало топ-10 лучших заведений в стране, сообщает пресс-служба премии.

Первое место в этом году занял петербургский ресторан Birch, на второй строчке рейтинга расположился московский Twins Garden, а бронза досталась Bourgeois Bohemians из Северной столицы. Всего в топ-10 ресторанов России попали четыре заведения из Петербурга, пять — из Москвы и одно — из Красноярска.

  1. Birch, Петербург;
  2. Twins Garden, Москва;
  3. Bourgeois Bohemians, Петербург;
  4. White Rabbit, Москва;
  5. SAVVA, Москва;
  6. Harvest, Петербург;
  7. AVA, Москва;
  8. Frantsuza Bistrot, Петербург;
  9. Folk, Москва;
  10. 0.75 Please Wine & Kitchen, Красноярск.

Кроме того, на церемонии были вручены специальные награды. Так, новосибирский Nobody Knows I Suppose стал "Лучшим баром", столичный "Кафе Пушкинъ" победил в номинации "Ресторан-легенда". "Шеф-повар года" достался Владимиру Мухину из московского White Rabbit, "Сомелье года" признали Евгения Назимова из Maya, а Владислав Дихтенко из Сочи стал "Официантом года".

В этом году WhereToEat Russia отмечает десятилетний юбилей. В 2024 году премия впервые пройдёт в Казахстане.

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Telegram / Birch

Наталья Исакова
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