Мурашко посетил новые регионы РФ с рабочим визитом

Медицинские организации Запорожской и Херсонской областей посетил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Там он пообщался с работниками и пациентами и оценил работу учреждений в целом. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Глава ведомства осмотрел Мелитопольскую областную больницу, Мелитопольский областной родильный дом и Геническую центральную районную больницу. Он рассказал, что в медорганизации поставляют нужное оборудование и лекарства.

"Сегодня идёт дооснащение медицинских организаций оборудованием, автотранспортом – машинами скорой помощи сегодня укомплектованы практически на 100% – автотранспортом для поликлинических подразделений, которые обеспечивают выезд медицинского персонала на дом, и специально закупленными автомобилями для проведения профилактических осмотров, диспансеризации населения", — заявил Мурашко.