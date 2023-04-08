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8 апреля, 10:29

Мурашко посетил новые регионы РФ с рабочим визитом

Мурашко проверил работу медицинских учреждений Запорожской и Херсонской областей

Медицинские организации Запорожской и Херсонской областей посетил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Там он пообщался с работниками и пациентами и оценил работу учреждений в целом. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Глава ведомства осмотрел Мелитопольскую областную больницу, Мелитопольский областной родильный дом и Геническую центральную районную больницу. Он рассказал, что в медорганизации поставляют нужное оборудование и лекарства.

"Сегодня идёт дооснащение медицинских организаций оборудованием, автотранспортом – машинами скорой помощи сегодня укомплектованы практически на 100% – автотранспортом для поликлинических подразделений, которые обеспечивают выезд медицинского персонала на дом, и специально закупленными автомобилями для проведения профилактических осмотров, диспансеризации населения", — заявил Мурашко.

В Минздраве заявили об отсутствии дефицита лекарств в России

В Минздраве заявили об отсутствии дефицита лекарств в России

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о том, что ремонтные работы ведутся почти в 140 медицинских организациях в республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях.

Обложка ©

Пресс-служба Кремля

Илья Суриков
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