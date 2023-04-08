Мурашко посетил новые регионы РФ с рабочим визитом
Мурашко проверил работу медицинских учреждений Запорожской и Херсонской областей
Медицинские организации Запорожской и Херсонской областей посетил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Там он пообщался с работниками и пациентами и оценил работу учреждений в целом. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
Глава ведомства осмотрел Мелитопольскую областную больницу, Мелитопольский областной родильный дом и Геническую центральную районную больницу. Он рассказал, что в медорганизации поставляют нужное оборудование и лекарства.
"Сегодня идёт дооснащение медицинских организаций оборудованием, автотранспортом – машинами скорой помощи сегодня укомплектованы практически на 100% – автотранспортом для поликлинических подразделений, которые обеспечивают выезд медицинского персонала на дом, и специально закупленными автомобилями для проведения профилактических осмотров, диспансеризации населения", — заявил Мурашко.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о том, что ремонтные работы ведутся почти в 140 медицинских организациях в республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях.
Пресс-служба Кремля