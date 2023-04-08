Кадыров: Контрнаступление ВСУ сыграет на руку России "по всем пунктам"
Контрнаступление Вооружённых сил Украины будет только на руку России, для этого им нужны большие ресурсы, чтобы пополнить коллекции трофейного вооружения ВС РФ. Об этом в телеграм-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Лично я только за, если они такое сделают. Для удачного контрнаступления им нужны большие ресурсы, неизбежны потери нападающих. В то же время наши позиции выгодные, укреплённые", — подчеркнул он.
По словам Кадырова, тактика боёв на Украине уже отшлифована, а приёмы и манёвры ВСУ легко угадать. Оборона нашей армии позволит задействовать меньше ресурсов. А в результате этого контрнаступления Киева российские войска получат трофеи, образцы иностранной техники и толпы военнопленных.
"Контрнаступление украинских сатанистов и натовских наёмников нам будет на руку по всем пунктам. <...> Убедительно прошу их захватить побольше образцов новенького оружия, чтобы пополнить наши коллекции трофейного вооружения", — заявил Кадыров.
Ранее Лайф писал, что Пентагон расследует утечку в социальные сети секретных документов, касающихся конфликта на Украине. Об этом сообщила газета New York Times. В документах якобы раскрывается состояние украинской армии, а также обозначены планы США и НАТО по её укреплению.
ТАСС / Елена Афонина