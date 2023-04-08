Российская армия уничтожила три склада ВСУ с боеприпасами и вооружением
За минувшие сутки российские военные уничтожили три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в Донецкой Народной Республике, Херсонской и Запорожской областях, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, разгромленные склады противника находились в районах населённых пунктов Константиновка (ДНР), Берислав (Херсонская область) и Орехов (Запорожская область).
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что самолёты ВКС, а также армейская авиация на червонодибровском участке поразили командные пункты ВСУ.
ТАСС / Сергей Мальгавко