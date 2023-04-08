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Регион
Опубликовано 8 апреля 2023, 11:06
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Российская армия уничтожила три склада ВСУ с боеприпасами и вооружением

За минувшие сутки российские военные уничтожили три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в Донецкой Народной Республике, Херсонской и Запорожской областях, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, разгромленные склады противника находились в районах населённых пунктов Константиновка (ДНР), Берислав (Херсонская область) и Орехов (Запорожская область).

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Ранее в Минобороны РФ сообщили, что самолёты ВКС, а также армейская авиация на червонодибровском участке поразили командные пункты ВСУ.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Наталья Исакова
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